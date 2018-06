Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All’uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul calciomercato nerazzurro. Si era parlato di un possibile incontro con l’agente di Marcelo Brozovic: "No no, non era il suo agente". Sull’obiettivo Politano, dopo le dichiarazioni del suo procuratore Davide Lippi: "Ha parlato lui. Piace? A me piacciono tante belle cose". Sul sogno Radja Nainggolan, Ausilio ha detto qualcosina in più: "Piace a Spalletti? Piacesse solo a lui! C’è anche la Roma mi sembra". E a chi pensa che Mauro Icardi possa lasciare l’Inter in questa sessione estiva, risponde così: “Resta, assolutamente”. La speranza dei tifosi nerazzurri di poter contare nuovamente su due punti fermi della scorsa stagione, importantissimi nella qualificazione in Champions League, non era tantissima alla luce delle plusvalenze da raccogliere in chiave Fair Play finanziario prima del 30 giugno. Dal 1° luglio, con il bilancio del prossimo anno, se saranno ancora del Barcellona e del Valencia, i nerazzurri potranno fare un tentativo: "La speranza c'è sempre".