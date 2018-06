Verdi è del Napoli

Se Lainer è un’operazione in via di definizione, Verdi è già stata ufficializzata dal Napoli, che abbraccia l’ex Bologna con sei mesi di ritardo rispetto al mercato di gennaio. Il destino gli ha concesso un'altra grande opportunità, nonostante l'addio di Maurizio Sarri che ha sempre riconosciuto grande stima in questo calciatore. Ora Verdi arriva a Napoli con Carlo Ancelotti, pronto a giocarsi le sue chance nella squadra azzurra. Per il club di Aurelio De Laurentiis investimento da 25 milioni di euro, per aggiungere alla rosa un altro giocatore di talento. Con l'avvento di Ancelotti sulla panchina del Napoli, cambierà necessariamente l'interpretazione tattica. In questo senso, Verdi è il giocatore perfetto, perché in grado di ricoprire tutti i ruoli offensivi che gli possono essere richiesti. Se la decisione dell'allenatore fosse quella di proseguire col 4-3-3, Verdi potrebbe essere uno dei due esterni, sfruttando anche l'incredibile facilità di calcio con entrambi i piedi. Oppure, meglio ancora, potrebbe giocare alle spalle di un'unica punta, che sia all'interno di un 4-3-2-1 o di un 4-2-3-1. Un'arma, dunque, da poter usare per qualsiasi occorrenza.