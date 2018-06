A chi piace Golovin?

Primi contatti avviati dalla Juventus, i cui radar sui giovani talenti non hanno mai smesso di captare segnali (vedi tale Paul di nome e Pogba di cognome preso a parametro zero). La vetrina però è di quelle pesanti, e il Mondiale sa far lievitare i prezzi come pochi altri tornei. Golovin con la sua Russia è già stato campione d’Europa Under 17 nel 2013 in Slovacchia, e in campo tre volte su tre a Euro 2016, pur senza buoni risultati. Un’esperienza per crescere, perché adesso il centrocampista freddo come la Siberia ha tanti occhi che lo guardano. Nell’amichevole pre Mondiale contro l’Austria di fine maggio c’era anche un osservatore molto speciale in tribuna con la lente d’ingrandimento su di lui. Cappellino in testa e taccuino in mano, quello dove prende appunti in tutti i primi tempi delle partite. Impossibile non riconoscerlo, e se anche uno come José Mourinho sta puntando per lo United il talentino Golovin un motivo ci sarà. Ai tempi i tabloid inglesi parlavano di 15 milioni di sterline. Su Transfermarkt il valore è di 18 milioni di euro. Ma ora il potere di contrattazione di chi ne detiene il cartellino (fino a giugno 2021) si alza. Intervistato dopo la "prima" Mondiale dalla tv russa ha abbandonato la diretta proprio sulle domande di mercato, quando è stato accostato a Milan e Juve, e il video è diventato virale su quei social network che lui non usa. Niente Facebook, niente Instagram, niente Twitter. Con una Juve allora che continua a seguirlo nella maniera più tradizionale, senza bottoni virtuali con pollici alti, ma sul mercato. I bianconeri hanno infatti già sondato il terreno con gli agenti, ma una trattativa vera e propria non c’è ancora. Il suo terzo assist, dopo quelli tra primo e secondo tempo a Gazinskiy e Dzyuba, l’ha fatto ancora una volta dopo la partita, in un’altra intervista questa volta però andata a buon (buonissimo) fine: “Sono onorato dell’interesse della Juventus. Il mio giocatore bianconero preferito? Sono tutti forti ma Dybala è il top, è quello con più fantasia”.