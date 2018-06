Rinforzo di qualità ed esperienza per il Cagliari, che arricchisce la difesa con l'arrivo di Darijo Srna. Alla fine l'esterno croato ha deciso di accettare l'offerta della società rossoblu, 15 giorni dopo un viaggio esplorativo in Sardegna. Srna, infatti, aveva visitato la città e le strutture del Cagliari Calcio, prima di prendersi qualche settimana per pensare al suo futuro. In quest'arco di tempo sono arrivate altre offerte e interessamenti, come quello ad esempio dell'Inter. Ma il Cagliari ha voluto fortemente questo colpo, per regalare un rinforzo di grande esperienza al nuovo allenatore Rolando Maran. Alla fine, Darijo Srna, ha detto sì: nei prossimi giorni saranno programmate le visite mediche, dopo di che il croato inizierà la sua nuova avventura in Italia.

Lo Shakhtar Donetsk, la squalifica e il record con la Croazia

Il Cagliari dopo una lunga avventura in Ucraina, da capitano e bandiera dello Shakhtar Donetsk. Srna, con questo club, ha giocato 15 stagioni, vincendo tutto in patria e anche in Europa, con la Coppa Uefa alzata al cielo nella stagione 2008/2009. Purtroppo, per Srna, questa lunga parentesi ucraina non si è chiusa nel modo giusto: il calciatore croato è stato squalificato per doping lo scorso anno, chiudendo l'ultima stagione con appena otto presenze in campionato e una in Champions League contro il Napoli. Poi la squalifica, fino al 23 agosto. Bandiera dello Shakhtar Donetsk e simbolo della Croazia, Srna è ancora oggi il record man di presenze con la maglia della sua Nazionale: 134 partite disputate. Ora proverà a lasciare il segno anche a Cagliari.