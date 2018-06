Calciomercato, tutte le trattative del 17 giugno

ECCO COSA È SUCCESSO SABATO

Il Real continua a lavorare su Alisson: dopo la partita del Brasile, presumibilmente, arriverà una offerta ufficiale alla Roma, che chiede molto rispetto alla proposta che verrà recapitata ai giallorossi. Un intermediario nei giorni scorsi ha messo sul piatto 50 mln più bonus per lo stesso Alisson dal Liverpool: no romanista, da parte del club inglese non è stato fatto nessun rilancio. Punto Napoli: Lobotka ha parlato in Slovacchia. Queste le sue parole: "Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente nelle coppe europee. Il Celta ha detto che se arriva un'offerta importante non ha problemi a cedermi. Ma deve essere adeguata, anche perché ho firmato un rinnovo. Entro la fine di giugno sapremo. Oltre al Napoli c’è un altro club inglese, ma non è così calda come pista. Il Napoli punta ogni anno allo scudetto, sarebbe un passo avanti per me. Me ne ha parlato anche Hamsik, sono attratto dal Napoli. Ne abbiamo discusso, sarebbe bello giocare con lui anche in un club, oltre che in Nazionale”. Per Fabian Ruiz manca l'ok del giocatore come confermato da De Laurentiis: poi verrà pagata la clausola. Seri resta in caldo, Jorginho è vicino all'addio. Pinsoglio rinnova con la Juventus per un altro anno, mentre su Mandragora continua il pressing del Monaco. Sassuolo: Acerbi parlerà col club per discutere di un possibile trasferimento alla Lazio: la volontà del giocatore sarebbe quella di partire, mentre Peluso interessa a Chievo, Parma e Cagliari. Il Parma stesso ha chiesto Zaniolo all'Inter: proposto un acquisto a titolo definitivo con ricompra. Su di lui anche il Sassuolo. Al Chievo si sta per definire l'arrivo di Milic, che ha il contratto in scadenza con il Napoli.