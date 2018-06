Mondiale e calciomercato si intrecciano, anche dopo la grande vittoria del Messico sulla Germania. E se l'uomo copertina per il "Tricolor" è Hirving Lozano, i meriti vanno anche a Javier Hernandez: autore dell'assist, commosso al fischio finale e molto stimato da Carlo Ancelotti, che si è complimentato con lui al termine del match. L'allenatore del Napoli infatti è l'opinionista di punta per questi Mondiali di Televisa, il network che trasmette le partite del Messico. Incassati i complimenti di Ancelotti, il Chicharito ha risposto: "Grazie al Mister! Dovrò dargli dei soldi per tutti i complimenti che mi sta facendo". I due si conoscono dal 2014/15, quando Ancelotti allenò Hernandez al Real Madrid. E sull'eventualità di una possibile reunion al Napoli, Chicharito ha risposto così: "Ancelotti è stato importante per la mia carriera, al Real Madrid mi ha dato un'opportunità. Giocare al Napoli e andare in Serie A con lui? "Mucha calma", risponde spontaneamente Hernandez. Ora penso solo al Messico".

"Una vittoria importante per il nostro paese"



Difficile biasimarlo, soprattutto dopo un esordio così. E se al fischio finale Hernandez si è lasciato andare ad un'esultanza commovente e liberatoria, ha subito ripreso il controllo nel post partita: "La migliore partita del Messico ai Mondiali? Questo non lo so, ma è stata importante per il nostro paese. Ora però dobbiamo fare bene anche contro Svezia e Corea del Sud, altrimenti battere la Germania non sarà servito a nulla" - ha concluso.