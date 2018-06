La Juve conta di accogliere Emre Can entro il weekend e continua a cercare di arrivare a Cancelo con un’offerta che accontenti il Valencia. Intanto è pronto il rilancio per Golovin dopo che il CSKA ha rifiutato la prima offerta. Pjanic ha varie offerte ma può rinnovare prolungando il suo contratto. La Roma invece punta Javier Pastore: l’agente dell’argentino è a Milano in contatto con Roma e PSG: si cerca un accordo, il giocatore vuole l’Italia. Prolungato il contratto di Di Francesco, resta invariata la distanza col Real per Alisson. Il Napoli è sempre in cerca di un portiere, ma per Areola il PSG chiede 35 milioni. Vicinissima la cessione di Jorginho al City, poi la chiusura per Fabian Ruiz dal Betis. L’Inter rinnova il contratto di Candreva e mantiene vivi i contatti con la Roma per Nainggolan. Walter Sabatini è il nuovo responsabile dell’area tecnica della Samp. Fares e Viviani dal Verona alla SPAL, è ufficiale. Il Toro aspetta Verissimo, trattativa in chiusura per il giocatore dal Santos: il giocatore è atteso in Italia in settimana dopo l’offerta aumentata a 7.5 mln. Per Gustafson esercitata l’opzione per il rinnovo fino al 2020. In uscita, Avelar va al Corinthians. Al Genoa interessa Ekdal, ora all'Amburgo: l'ex Cagliari potrebbe quindi tornare in Italia. Su di lui anche l’Udinese. La Lazio continua a inseguire Acerbi, ma il centrale del Sassuolo è ancora lontano visto che l’offerta è di 6 mln e la richiesta del club neroverde è di 15 mln. Probabile rilancio per arrivare a 8-9 milioni, l’accordo col giocatore non è un problema. Lazio che segue anche Freuler: la richiesta dell’Atalanta per lui e per Petagna è alta (20 mln) ma i due club potrebbero parlare soprattutto di Gomez in caso di addio di Felipe Anderson. Per Durmisi ancora nessun accordo col Betis. In uscita, Milinkovic-Savic interessa sempre al Real Madrid e anche Jorge Mendes starebbe lavorando per ridurre le distanze tra i due club. Felipe Anderson è ancora molto lontano dal West Ham dopo i rallentamenti dei giorni scorsi ma il club inglese continua a mantenere aperta la porta. Il Bologna è sempre più vicino a Federico Santander, attaccante del Copenaghen. Il Cagliari invece ha convinto il croato Srna, nelle prossime ore le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma sul contratto. Empoli, accordo raggiunto con Said, attaccante svedese classe 2000 che arriverà a titolo definitivo dall’Orgryte.