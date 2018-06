Nuovi contatti per Cancelo

Non solo Emre Can, la Juventus continua a lavorare all’operazione Cancelo. Nuovi contatti tra il club bianconero e il Valencia per provare a trovare una soluzione che soddisfi gli spagnoli, al momento però non c'è l’accordo sulle formule di pagamento. La società campione d'Italia spera di cedere prima alcuni giocatori in partenza, così da aumentare l’offerta per il giocatore portoghese e avvicinarsi ai quaranta milioni richiesti dal Valencia.