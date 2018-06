Juve, Allegri incontra la dirigenza per discutere delle varie strategie di mercato e si prepara ad accogliere Emre Can: giovedì le visite, il giocatore sarà atteso allo J-Medical. Si continua a trattare per Cancelo ed è pronto il rilancio per Golovin. In dirittura la trattativa Nainggolan tra Roma e Inter, da definire solo le contropartite dell’affare. Una volta ceduto il belga i giallorossi chiuderanno per Pastore: da definire le ultime cose con il PSG. Restando a Parigi, anche De Laurentiis sarà nella capitale francese per impegni non calcistici ma non si esclude un possibile contatto per Areola: in questo momento è soprattutto Raiola a parlare con il ds Antero, le richieste dei parigini restano alte ma Ancelotti insiste e vuole lui. L'Inter è al lavoro per definire le cessioni e sistemare il discorso plusvalenze: al Genoa Radu e Bettella, Merola e Zappa al Sassuolo. Nagatomo vicinissimo al Galatasaray, Puscas andrà al Leganes. Si continua a trattare col Bordeaux per Malcom. Il Parma irrompe su Stulac del Venezia, bruciata la concorrenza di Bologna e Genoa. I liguri però sono sempre al lavoro per Lisandro Lopez e Sandro. In dirittura la trattativa per Vanja Milinkovic-Savic alla SPAL che continua a trattare Djourou. Visite mediche per Santander, nuovo attaccante in arrivo a Bologna dal Copenaghen. Samp, nulla di fatto per Berisha: club infastidito per l’attesa e il tempo che si è presto il giocatore prima di decidere, per questo il discorso si può considerare chiuso. Ufficiale invece l’acquisto di Colley, difensore classe 1992 dal Genk: contratto fino al 2022. Cagliari, visite mediche a Villa Stuart per Srna, poi la firma sul contratto.