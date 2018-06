La Lazio ha trovato l'accordo con il Papu Gomez. Da un'estate all'altra, stavolta i due club potrebbero davvero unire i propri cammini. L'argentino, reduce da un'altra buona stagione con l'Atalanta, era già stato cercato dai biancocelesti lo scorso mercato. E stavolta ci riprovano. Accordo trovato tra le parti, l'intesa c'è, adesso dovranno raggiungere quello con l'Atalanta, che però continua a fare muro. "Il Papu non è sul mercato", è questo il concetto dei nerazzurri. Al momento non c'è nessuna offerta ufficiale ricevuta dai biancocelesti, nessun contatto tra le parti. Ma tra la Lazio e il "Papu" è tutto ok, accordo raggiunto. L'arrivo di Gomez, comunque, è legato anche alla situazione di Felipe Anderson: l'affare col West Ham è in piedi, c'è ancora distanza tra le parti ma la Lazio si cautela, il Papu Gomez è l'obiettivo numero uno per sostituirlo lì davanti. Inzaghi cerca rinforzi per l'Europa League e la prossima stagione. Dopo aver chiuso Durmisi dal Betis, ora testa al "Papu".

Indizi "social" tra la Lazio e Gomez

Basta un like per scatenare un film. O magari l'entusiasmo dei tifosi. In questo, al Papu Gomez è bastata una semplice foto ricordando i tempi andati: l'argentino è in vacanza a Formentera con una vecchia conoscenza del nostro campionato, oggi sulla via del ritorno. E' il caso di Javier Pastore, flaco del Psg ormai a un passo dalla Roma. Classe '87, tecnico, bello da veder giocare, uno che al Barbera ricordano benissimo. Lui, Gomez e un messaggio su Instagram: "derby siciliano dopo 9 anni". In riferimento alle gare giocate con Catania e Palermo in Serie A. Ora potrebbero ritrovarsi nuovamente contro... con Lazio e Roma. I biancocelesti lo trattano, lui posta una foto che potrebbe rivelarsi un vero derby.