ECCO COSA E' SUCCESSO GIOVEDI'

Il Napoli continua la caccia al suo portiere: Meret ha sorpassato Areola (vista la richiesta del Psg di oltre 35 milioni) e bussa alla porta dell’Udinese con un'offerta da 25 milioni fissi + 10 di bonus. Ora va definita la consistenza di questi bonus ma a questo punto il Napoli potrebbe decidere anche di insistere e chiudere per lui, anticipando la Roma. In uscita, Hamsik è richiesto in Cina dal Tjanjin Teda (dove gioca John Obi Mikel). Ma al momento l’offerta è di 15 milioni e per il Napoli non sono sufficienti. Inter, è fatta per l’arrivo di Nainggolan dalla Roma: il centrocampista belga diventa nerazzurro per 38 milioni totali così divisi: 24 milioni cash e 14 dati dal valore delle due contropartite: Zaniolo, il cui agente sabato sarà a Trigoria per definire tutti i dettagli del contratto; e Santon che già oggi era a Roma con l’agente per parlare col club. Nainggolan non sarà a Milano prima di lunedì mentre l’agente incontrerà i nerazzurri nelle prossime ore. Su Suso, dopo la fuga di notizie delle scorse ore, ha regnato la calma apparente tra le parti. L’agente del giocatore potrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore per parlare con i club e capire così la possibile evoluzione delle cose. Altre operazioni: Dembele ha parlato a HLN Sport: “Non dico che sto lasciando il Tottenham adesso e nemmeno posso dire che resterò ma se dovessi andare via non firmerò per un altro club inglese”. E’ lui il primo obiettivo per il centrocampo nerazzurro. La Roma ha raggiunto l'accordo con Pastore: l’argentino arriverà in città nei prossimi giorni per visite e firma. Operazione chiusa col Psg sulla base di 20 mln + 4 di bonus. Ai giallorossi piace Forsberg: l’ala classe 1991 del Lipsia però potrà arrivare solo se ci sarà un'operazione in uscita nel reparto offensivo. Skorupski è passato al Bologna nell'operazione che ha portato Mirante in giallorosso. Per Mirante – valutato 4 mln dalla Roma - contratto triennale, cinque anni per Skorupski con i rossoblù valutato 9 milioni. Differenza di 5 milioni che quindi il Bologna verserà alla Roma. La Juve ha ufficializzato l'acquisto di Emre Can: visite mediche e firma per il tedesco a Torino. Arriva a zero dal Liverpool ma nel comunicato del club viene specificato che i bianconeri spenderanno 16 milioni di ‘oneri accessori’. Inserita nel contratto anche una clausola da 50 milioni che entrerà in vigore dalla fine del terzo anno di contratto. Al giocatore un ingaggio da 5.5 mln l’anno. Per Cancelo, nuovi contatti anche nelle ultime ore: la chiusura può arrivare la settimana prossima. Ttrasferimento a titolo definitivo sui 39-40 mln, la cifra che il Valencia chiedeva. In uscita, Mandragora viene seguito sempre da Genoa e Udinese. Lazio, il Papu Gomez resta un obiettivo per l’attacco di Simone Inzaghi: pranzo a Milano tra il giocatore, l’agente e anche il compagno all’Atalanta Petagna, ma c’è distanza sul costo del cartellino tra l’offerta di 10 mln e la domanda a 15 e il club nerazzurro ribadisce che non c’è mai stata alcuna proposta ufficiale dalla Lazio per l’argentino che per loro non è sul mercato. Non ci sarebbe ancora intesa nemmeno sull’ingaggio che il Papu andrebbe a percepire con i biancocelesti. Intanto Durmisi ha svolto le visite mediche a Roma: il difensore danese arriva dal Betis. Ai biancoverdi di Siviglia interessa Antonelli, l'esterno del Milan che piace anche a Bologna e Fenerbahce. Bologna che è in trattativa con la Samp per uno scambio tra i terzini destri Sala e Krafth. Ufficiale Santander, arriva a Bologna dal Copenaghen, contratto firmato fino al 2022. Samp, Viviano è atterrato a Lisbona nel pomeriggio per incontrare lo Sporting e ascoltare la proposta del club. Sta facendo delle visite mediche preventive non avendo ancora accordo totale sull’ingaggio, la trattativa continuerà, alla Samp 2 milioni. Operazione in chiusura. Sportiello resta il favorito per prendere il suo posto. Empoli, praticamente definito l’arrivo di Mraz dallo Zilina: contratto di 5 anni per l'attaccante slovacco.