"Sono contento. I tifosi felici? Spero lo siano di più quando scenderò in campo". È arrivato nella sua nuova città, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sbarcato a Milano, dove domani sosterrà le visite mediche. Ultimati gli accertamenti di rito, si procederà poi alle firme sui documenti che lo renderanno ufficialmente un calciatore dell’Inter. Nainggolan si fermerà all’hotel Melià di via Masaccio. Nella struttura, ironia della sorte, è ospite anche il Guangzhou di Fabio Cannavaro, che lo aveva cercato nella finestra di mercato invernale; la squadra ha giocato un’amichevole nel capoluogo lombardo con lo Jiangsu Suning e ripartiranno domani. Ad ogni modo, la prospettiva del campionato cinese non aveva riscosso il consenso del giocatore. A differenza invece del progetto nerazzurro, dove ritroverà Luciano Spalletti, che tanto aveva saputo valorizzarlo ai tempi della Roma. La trattativa si è conclusa con i giallorossi che incassano 24 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon, i quali hanno raggiunto gli accordi economici club negli scorsi giorni. Insomma, l’arrivo di Nainggolan in città è un’ulteriore tappa di avvicinamento a quell’annuncio ufficiale che sancirà il nuovo grande acquisto in casa Inter.