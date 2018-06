Ecco cosa è successo domenica

E' stata la giornata di Radja Nainggolan a Milano, accolto con cori ed entusiasmo dei tifosi dell'Inter. Nelle prossime ore procederà alle firme sui documenti che lo renderanno ufficialmente un calciatore nerazzurro. La trattativa si è conclusa con i giallorossi che incassano 24 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon, i quali hanno raggiunto gli accordi economici club negli scorsi giorni. Proprio gli ex Inter sono arrivati nella capitale, dove svolgeranno le visite mediche nella mattinata di lunedì. In città nella giornata di oggi è atteso anche Javier Pastore. La Roma sta per definire il trasferimento di William Bianda, difensore centrale francese classe 2000. Sul fronte uscite si è bloccata ancora la cessione di Bruno Peres al Torino. Per la porta del Napoli l'obiettivo numero 1 resta sempre Alex Meret dell'Udinese: per il 21enne il club del presidente De Laurentiis deve ancora definire nel dettaglio la nuova offerta per convincere i bianconeri ad accettare la proposta. Marek Hamsik giocherà per la dodicesima stagione consecutiva nel Napoli, mentre per Raul Albiol il Villarreal sarebbe disposto a pagare la clausola da sei milioni di euro per riportarlo in Spagna. La Juventus ha ormai quasi definito la trattativa che porterà João Cancelo in bianconero: la chiusura dell'affare può arrivare in settimana con un trasferimento a titolo definitivo per circa 39-40 milioni di euro (la cifra richiesta dal Valencia). La Lazio tra l’operazione Acerbi dal Sassuolo e la cessione di Felipe Anderson al West Ham, per il quale c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Il Boca Juniors vuole Zapata e al Milan ha chiesto anche Gustavo Gomez, sul quale però c’è anche il Wolfsburg. Contatti con il Genoa per il riscatto definitivo di Andrea Bertolacci.