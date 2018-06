L’esperienza in Serie A col Benevento gli ha permesso di mettere in mostra quella tecnica e quel carisma che lo avevano portato nel giro della Seleçao. L’impatto nel campionato italiano di Sandro è stato più che positivo e per questo il Genoa ha voluto fortemente il suo acquisto. Il centrocampista ha sostenuto le visite mediche senza intoppi e i rossoblu hanno potuto procedere al suo trasferimento. Il giocatore arriva dal Benevento, che a sua volta lo ha prelevato dall’Antalyaspor, con cui aveva un accordo con opzione di riscatto. Un giro, questo, che ha permesso al Genoa di non occupare un posto da extracomunitario proprio per la sua provenienza da un’altra squadra italiana. Enrico Preziosi, presidente del club ligure, ha caldamente ringraziato Oreste Vigorito, patron del Benevento, per la collaborazione disponibile. Ai campani sono stati corrisposti 2,3 milioni di euro, che è l’importo con cui è stato possibile riscattare Sandro dal club turco.

La parentesi al Benevento

Sandro, 29 anni, è arrivato in Italia nel mercato di gennaio. Il Benevento, alla ricerca disperata dei punti salvezza, ha convinto giocatori dal passato importante a sposare la propria causa. Il brasiliano, nei mesi trascorsi in Campania, ha collezionato 14 presenze e una rete, che gli hanno procurato l’interesse di diversi club. La scelta, tuttavia, è ricaduta alla fine sul Genoa, che nelle prossime ore procederà all’annuncio ufficiale.