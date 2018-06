COSA È SUCCESSO LUNEDI'

L'Inter ha chiuso il colpo Nainggolan e la Roma ha accolto Javier Pastore, che deve sostenere le visite mediche. La Juve risponde con Joao Cancelo, prossimo rinforzo dei bianconeri, che verseranno 40 milioni al Valencia. Mercoledì le visite mediche, poi la firma sul contratto quinquennale a 3 milioni. La Juve ha fatto un rilancio per Golovin e c'è stato un nuovo no del Cska che ha alzato le richieste. Rilancio del Napoli per Lainer del Salisburgo, si può chiudere. Si tratta sempre con l’Udinese per Meret, come vice salgono le quotazioni di Sorrentino. Albiol può restare e rinnovare. Intesa Lazio-Salisburgo per Valon Berisha (accordo per 8 milioni di euro), da definire i dettagli col giocatore. Visite mediche di Sandro col Genoa, la Sampdoria prova la doppia operazione Jankto-Fofana con l’Udinese, obiettivi di Walter Sabatini. Il Sassuolo ha rinnovato il prestito di Lemos, il diritto di riscatto scatta quindi nel giugno 2019. Capitolo portieri, trattativa in corso per Van Combrugge: in settimana si può chiudere a prescindere dal futuro di Consigli. Su Brignola, giovane attaccante del Benevento, il Sassuolo sembra aver sorpassato l’Atalanta. Fiorentina al lavoro con lo Slavia Praga per Soucek, ma i cechi non lo vogliono cedere prima del preliminare di Champions. Laurini invece è diretto al Leganes: per lui sono già arrivate due offerte ma il club spagnolo è deciso a prenderlo. Toro in trattativa con il Monaco: Barreca andrebbe in Francia mentre Meité farebbe il percorso inverso (dopo l’ultima stagione al Bordeaux). I club devono ancora definire con precisione cifre e valutazioni. Intanto rinnovo di contratto fino al 2023 per Edera. La Spal segue lo svizzero Djourou, impegnato in Russia con la sua Nazionale: se l’Antalyaspor non salda alcune vecchie pendenze il giocatore potrebbe liberarsi a zero, altrimenti si ragionerà sul giusto indennizzo per il club turco. Lazzari ha firmato il nuovo contratto con adeguamento e scadenza nel 2023. Udinese, Mandragora in uscita dalla Juventus resta una possibilità. Ai dettagli l’operazione per Musso, portiere classe 1994 del Racing: accettata l’offerta dei bianconeri, pronti 4 anni di contratto e il giocatore resterà in Italia senza andare al Watford.