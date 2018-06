Il Napoli ha il suo portiere, anzi due. Il club di De Laurentiis, infatti, ha chiuso con l'Udinese un'operazione che coinvolge sia Meret che Karnezis, pronti a lasciare il bianconero e a vestirsi d'azzurro. Trattativa praticamente definita nella giornata di giovedì, mancano solo gli ultimi dettagli da limare prima della fatidica fumata bianca. L'ultima offerta recapitata dal Napoli all'Udinese prevedeva una base cash di 25 milioni di euro più dieci di bonus, ma dopo gli ultimi contatti le due società hanno chiuso per 22 più tre di bonus non difficilmente realizzabili per Meret e 2.5 per Karnezis. In totale, dunque, saranno 27.5 i milioni che incasserà l'Udinese da questa operazione con il Napoli. Toccherà adesso agli agenti dei due portieri trovare l’intesa definitiva con il club azzurro, ultimi step prima della chiusura di una trattativa che regalerà a Carlo Ancelotti due giocatori di sicuro affidamento.