Il Milan ricomincia a muoversi sul mercato: dopo Halilovic - che ha fatto le visite, pronto un triennale - si cerca una punta forte: Immobile e Morata le prime scelte. C’è stato un pranzo tra l’agente dell'attaccante della Lazio e Mirabelli. I biancocelesti aspettano Valon Berisha: a inizio settimana prossima le visite. Golovin si allontana dalla Juve e può chiudere col Chelsea, Monaco e Leganes su Kean. Il Cagliari si riavvicina a Cerri, Spal su Valoti. Il Parma pensa a Sportiello. L'Inter ha raggiunto l'intesa di massima col Sassuolo per Politano: trattativa in via di definizione. L’operazione sarà in prestito a cifre alte senza obbligo di riscatto ma con diritto, con i neroverdi che stanno valutando le giuste contropartite da inserire nell’operazione. Visite mediche con tutta probabilità sabato mattina. Discorso contropartite: Odgaard sarà una per circa 5 milioni (ricompra a 10 mln il primo anno e 15 il secondo). Adorante non dovrebbe fare parte dell’affare. Il Napoli ha sistemato il pacchetto portieri: Meret e Karnezis in arrivo dall'Udinese per un’operazione totale sui 27.5 mln. Albiol ha rinnovato il suo contratto fino al 2021, è ufficiale. Il giocatore spagnolo e il Napoli si sono messi d'accordo sugli ultimi dettagli dopo che la scelta di restare in Italia è stata presa: ricordiamo che sul difensore c'era il Villarreal, disposto a pagare la clausola di 6 milioni. Situazione Sarri: dal primo luglio sarà tesserato Ancelotti. Nel momento in cui il Napoli deposita il suo contratto, Sarri può rescindere il suo per giusta causa facendo leva su principio FIFA che tutti i tesserati devono poter svolgere le proprie mansioni. Tecnicamente il Napoli potrebbe tenerlo sotto contratto ma Sarri può appunto rescindere e firmare con il Chelsea. A quel punto il Napoli ha il diritto di ricorrere e ottenere (molto probabilmente) un indennizzo da allenatore - però ben al di sotto della clausola - mentre il Chelsea rischierebbe una multa di lieve entità. Ma fino a quando non viene depositato contratto del nuovo allenatore (e non è detto che sia il primo luglio) Sarri e il Chelsea sono bloccati a meno che non si trovi un accordo tra le parti.

Sulla situazione societaria del Milan, le parti stanno dialogando nuovamente. L’offerta di Commisso è la seguente: 32 milioni (rimborso per Elliott), 150 (probabilmente attraverso ricapitalizzazione) da inserire immediatamente nel club per mercato e gestione ordinaria, 380 circa per saldare il debito con Elliott. Investimento da poco più di 500 milioni di euro. Yonghong Li avrebbe 0 euro. Ma resterebbe proprietario del club al 30%, e gestirebbe autonomamente le attività del Milan in Cina. Dal lato Commisso sono fiduciosi: qualora si dovesse chiudere non si andrebbe immediatamente a closing, naturalmente. Commisso verserebbe i 32 milioni a Elliott e a quel punto verrebbe sottoscritta una lettera vincolante tra le parti. Seguirebbe altra due diligence approfondita (una era stata fatta precedentemente). E poi a quel punto closing. Quindi lato Commisso idee chiarissime. C’è solo un problema in questa vicenda: Yonghong Li. Che ha abbandonato il tavolo di trattativa ad un passo dalla chiusura due volte: 14 e 22 giugno. A pochi istanti delle firme. Tutto dipende da 32 mln di euro. Lato Commisso sono convinti che Yonghong Li non abbia i 32 mln da restituire a Elliott entro il 6 a luglio. Se così fosse, sarebbero a pochi giorni dalla chiusura. Se così invece non fosse, cioè se Yonghong Li dovesse davvero avere i 32 mln, Yonghong Li li restituirebbe a Elliott allungando la sua vita al Milan, fino alla prossima scadenza certa (ottobre 2018).