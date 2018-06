Gli inizi alla Dinamo e il Barça

Halilovic si mette in mostra alla Dinamo Zagabria, dove il classe '96 batte record su record: più giovane in campo in campionato, secondo più giovane in campo in Champions League dopo Celestine Babayaro nel '94, più giovane a segnare un gol in campionato e più giovane a debuttare nella nazionale croata. Più lo si vede giocare, più ci si ricorda delle movenze di Leo Messi. Questo forse avrà fatto accendere la lampadina nella testa degli osservatori del Barcellona che, per cinque milioni, lo portano in Spagna appena compiuti i 18 anni, così da mandarlo prima in ritiro estivo con il Barcellona per poi iscriverlo nel Barcellona B. L’impatto non è semplice, Halilovic non si integra e soffre il fatto di giocare lontano dal centro del campo, sacrificato come esterno nel classico 4-3-3 della Masìa. Poche giocate degne di nota e, a fine anno, la retrocessione che spinge i dirigenti blaugrana a cederlo in prestito.