Mario e Marco per la Fiorentina. Il primo viene dalla Juve, il secondo dal Chelsea (e ha giocato anche nel Milan): si tratta di Pasalic e Pjaca, vicinissimi a diventare due nuovi calciatori della Viola di Pioli. Due colpi importanti, stavolta è proprio il caso di dirlo. Partiamo dall'esterno d'attacco. L'anno scorso, da gennaio, il croato ha giocato in prestito allo Schalke 04 (2 gol in campionato e 7 presenze), rinato dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per circa otto mesi. Dopo la fine del Mondiale darà la sua risposta definitiva, ma sembra che sia pronto a rilanciarsi in prestito nel campionato italiano. Pasalic, invece, quest'anno ha giocato nello Spartak Mosca di Massimo Carrera (4 gol per lui) ed è di proprietà del Chelsea, due anni fa ha disputato una buona stagione nel Milan (27 gare e 5 reti stagionali). Ora, dopo un solo anno in Russia, è vicino a tornare in Serie A e con la Fiorentina, bramosa di tornare protagonista anche in Europa League dopo averla sfiorata quest'anno. Pjaca e Pasalic, infatti, rappresenterebbero due ottimi acquisti nei reparti. La trattativa prosegue spedita e senza intoppi, c'è molto ottimismo. Pioli può sorridere.