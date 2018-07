Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Tutte le notizie dalla squadra mercato Sky

Inizia ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. I contratti potranno essere finalmente depositati. Tra i colpi già ufficiali, nelle ultime ore è arrivato quello dell'Inter di Politano, in prestito con diritto di riscatto. Dopo le visite e la firma è arrivato l’annuncio – prima quindi di quelli di De Vrij e Asamoah. Al Sassuolo, come contropartita, il giovane attaccante Odgaard per circa 5 milioni (ricompra a 10 mln il primo anno e 15 il secondo). Inter che non vuole fermarsi qui e punta a rinforzarsi ancora: servono un terzino destro e un centrocampista: Vrsaljko dell’Atletico Madrid piace molto ma c’è distanza sulla formula perché l’Inter lo ha chiesto solo in prestito. Interessa sempre anche Aleix Vidal ma nessuna novità in questo senso. Dembelé del Tottenham vuole aspettare la fine del Mondiale. Prende tempo perché sa che arriverà un’offerta dalla Cina molto importante. William Carvalho dello Sporting è una pista sempre viva: attualmente al Mondiale proprio come Dembele, si cercherà eventualmente un accordo con il club portoghese perché l’Inter non vuole fare alcun tipo di sgarbo, prendendolo magari a zero. E Malcom? La settimana prossima può essere importante per capire il suo futuro. Sappiamo come il Bordeaux abbia dato segnali di apertura all’Inter sulla formula (prestito altissimo con diritto di riscatto, il club francese vorrebbe almeno 8 di prestito e 30 di riscatto) ma c’è distanza sulle cifre. Venerdì Malcom non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del club francese e fa pressione. Chi ha salutato l’Inter è Nagatomo: ufficiale al Galatasaray. Carraro va all’Atalanta, Biabiany al Parma, Rey Manaj ufficiale all’Albacete (segunda division spagnola) in prestito con obbligo a 2 mln; firmerà per i prossimi cinque anni.

Il Napoli è pronto a chiudere per Alex Meret. Portiere giovane, di prospettiva. Prima scelta di De Laurentiis. Si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione con l'Udinese in cui verrà inserito Karnezis (valutato 2,5 milioni) che farà da chioccia a Meret. Totale: 27,5 milioni.

Roma, prove di rinnovo con Florenzi che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2019. Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e il club giallorosso. L’ultima offerta della Roma è di 3 milioni fissi più bonus. Florenzi ha ricevuto proposte che hanno toccato anche i 4 milioni ma la sua volontà di base è quella di restare a Roma. Le parti sono al lavoro per provare a venirsi incontro. Hecton Herrera è un giocatore che piace molto e la Roma tenterà di trovare un’intesa col Porto nei prossimi giorni ma è difficile perché la richiesta è alta. Monchi così sta pensando di bloccarlo per la stagione 2019/2020 quando Herrera si potrà liberare a zero dal Porto avendo lui un contratto in scadenza nel 2019. Giro portieri: in questo mese di luglio è attesa una super offensiva del Chelsea per Alisson. In arrivo una proposta da 70 milioni di euro. La Roma sappiamo che ne vorrebbe 80. Il Real Madrid resta vigile ma al momento è dietro, che adesso sembra orientato ad andare dritto su Courtois che ha un contratto in scadenza nel 2019 con il Chelsea. Il Liverpool aveva tentato il colpo Oblak nei giorni scorsi ma il portiere sloveno rinnoverà con l’Atletico.

Nell’ultimo giorno da giocatori della Juventus Buffon e Lichtsteiner hanno salutato il club bianconero attraverso i social. Anche loro da oggi sono liberi di firmare per altri club a parametro zero. (Lo svizzero è già stato annunciato dall’Arsenal. Il portiere andrà al PSG).

Il Milan, sul mercato, non resta a guardare. In arrivo Halilovic a zero dall’Amburgo. Per l’attacco ci sono stati contatti per Immobile. Tra gli obiettivi anche Alvaro Morata.

La Lazio ha preso Berisha: l'ex Salisburgo ha firmato il suo nuovo contratto dopo la mattinata di visite mediche. Arriva dal club austriaco per quasi 8 milioni di euro. Curiosità: Berisha è venuto accompagnato dal fratello Veton, ‘94, che gioca nel Rapid Vienna. I due sono legatissimi, hanno scelto di rappresentare uno il Kosovo (Valon) e l’altro la Norvegia in onore dei genitori e del paese in cui sono cresciuti. Anche Proto, portiere belga di 35 anni, ha firmato il suo contratto con la Lazio. Lo scorso anno ha collezionato 22 presenze in Super League e 3 in Champions. Arriva a costo zero dall’Olympiacos. I biancocelesti continuano a inseguire Acerbi.

Lafont è il nuovo portiere della Fiorentina: classe 1999, arriva dal Tolosa. Operazione da 8 milioni e mezzo, il giocatore firmerà un contratto di 5 anni. Curiosità: ha esordito in Ligue1 a 16 anni e 10 mesi. Un record davanti a Landreau e Frey. Fiducia per arrivare a chiudere sia per Pjaca (si aspetta la sua risposta entro la fine del Mondiale) che per Pasalic, l'ex Milan di proprietà Chelsea. Ma serve tempo. Situazione in evoluzione.

Il Parma ha ufficializzato il rinnovo di D’Aversa fino al 2020 e ha preso Stulac dal Venezia. Operazione da 1,3 milioni più 350 mila euro di bonus. Contratto di 5 anni. Samp, si avvicina Jankto e c'è ottimismo per La Gumina: incontro con il Palermo e l’agente per l’attaccante, distanze ormai molto ridotte. Il portiere Jandrei è a un passo, si può chiudere sui 3 mln con la Chapecoense.