L'arrivo di Radja Nainggolan all’Inter, sembra aver caricato davvero tutti. L’ambiente caldissimo che l’ex centrocampista della Roma ha trovato al suo arrivo a Milano, lo dimostra. Anche il capitano Mauro Icardi "è carico, come me", ha spiegato lo stesso belga nel corso della presentazione alla stampa a Palazzo Parigi di giovedì. Tutti d’accordo, insomma, ma non c’è solo l’argentino, che pur non vede l'ora di iniziare: ha pubblicato su Instagram un video dei cancelli della Pinetina (il centro sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti) nell’atto di aprirsi. Anche Ivan Perisic, uno dei giocatori che Radja Nainggolan ha citato nel corso della sua conferenza stampa, scalpita, nonostante non sia ancora andato neanche un giorno in ferie: la sua Croazia sta giocando un grandissimo Mondiale e sarà impegnato negli ottavi contro la Danimarca. Lo dimostra un commento a una foto di una fan page di tifosi nerazzurri che ha provato a fare la formazione dell’Inter della prossima stagione con difesa a tre, e sistema di gioco 3-4-1-2. Handanovic; Skriniar, Miranda, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic; Asamoah; Nainggolan; Icardi e Lautaro Martinez. "Sei sicuro?", il commento del croato con tanto di linguaccia. Nonostante l’idea, non nascosta da Luciano Spalletti di schierare in determinate occasioni proprio la difesa a tre, non si può essere affatto sicuri. D’altronde, come ha detto lo stesso Nainggolan: "All'Inter di giocatori di qualità ce ne sono tanti. Anche Perisic se sta bene può fare la differenza".