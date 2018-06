Fino a questo momento è stato il grande colpo del calciomercato italiano, il trasferimento di Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter sta facendo parlare un po' tutti. Dai tifosi giallorossi, che vedono andare via uno dei loro beniamini, a quelli nerazzurri, che sognano in grande con l'arrivo del belga alla corte di quel Luciano Spalletti che, proprio nella Capitale, ne ha esaltato le sue qualità. Nel 4-2-3-1 dell'attuale allenatore dell'Inter, Nainggolan agiva alle spalle di Edin Dzeko: il bosniaco ha ritrovato continuità in zona gol e, soprattutto, il sorriso, mentre il belga ha forse vissuto il suo periodo migliore alla Roma sotto tutti i punti di vista. E proprio l'attaccante ex Manchester City ha rivolto su Instagram un saluto al suo ex compagno di squadra: "Oggi sono triste ed è per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via.. Ci mancherai, ma ti voglio bene. In bocca al lupo brate", scrive il bosniaco. Messaggio che ha portato alla risposta di Ivan Perisic, ex compagno proprio di Edin Dzeko al Wolfsburg e ora nuovo compagno di squadra di Nainggolan all'Inter. "Vieni anche tu e ci siamo", ha risposto il croato. Un invito per Dzeko a unirsi anche lui alla squadra nerazzurra.

Juan Jesus: "Vestiti meglio, Radja"

Chi nerazzurro lo è stato in passato è Juan Jesus, che ha condiviso gli ultimi due anni alla Roma proprio con Radja Nainggolan. Anche il difensore brasiliano ha voluto salutare il centrocampista belga, lasciandogli anche qualche consiglio in tema di moda e abbigliamento: "In bocca al lupo 'bello', ci mancherai nello spogliatoio, nei viaggi e nei ritiri. Però sappiamo che ci hai provato fino in fondo e hai dato sempre il 100%. Un abbraccio e TVB. Ciao bello, ciao Radja. Solo un consiglio, adesso che vai a Milano cerca di vestirti meglio haha", il simpatico messaggio di Juan Jesus a Radja Nainggolan.