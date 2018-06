Prove di rinnovo tra la Roma e Florenzi, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2019. Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e il club giallorosso. L’ultima offerta della Roma è di 3 milioni fissi più bonus. Florenzi ha ricevuto proposte che hanno toccato anche i 4 milioni ma la sua volontà di base è quella di restare a Roma. Le parti sono al lavoro per provare a venirsi incontro. Poi c'è Hector Herrera, un giocatore che piace molto ai giallorossi e la Roma tenterà di trovare un’intesa col Porto nei prossimi giorni, ma è difficile perché la richiesta è alta. Monchi così sta pensando di bloccare il centrocampista messicano ora impegnato al Mondiale in vista dell’anno prossimo quando si libererà a zero perché ha un contratto in scadenza nel 2019 col Porto. Al momento si raffredda un po’ la pista che porta a Berardi perché Squinzi non scende dalle sue richieste. Giro di portieri: Chelsea pronto a una super offensiva per Alisson, da luglio è possibile che arrivi una proposta ufficiale di 70 milioni di euro. Il Real Madrid resta vigile ma al momento è dietro ai Blues, quindi sembra orientato ad andare dritto su Courtois che ha un contratto in scadenza nel 2019 con il Chelsea. Il Liverpool aveva tentato il colpo Oblak nei giorni scorsi ma il portiere sloveno rinnoverà con l’Atletico

Inter, Politano ha firmato il suo contratto e verrà ufficializzato dal primo luglio. Operazione chiusa con il Sassuolo in prestito a cifre alte senza obbligo di riscatto ma con diritto. Al Sassuolo, come contropartita, il giovane attaccante Odgaard per circa 5 milioni (ricompra a 10 mln il primo anno e 15 il secondo). Malcom non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Bordeaux. Vuole fare pressione affinché il club francese alla fine abbassi le pretese sulle cifre dell’operazione con l’Inter. Settimana prossima si può entrare nel vivo. Dembelé invece vuole aspettare la fine del Mondiale. Prende tempo perché sa che c’è un’offerta dalla Cina molto importante. Contestualmente l’Inter continua a pensare al centrocampista dello Sporting Lisbona William Carvalho, ma si cercherà eventualmente un accordo con il club portoghese perché l’Inter non vuole fare alcun tipo di sgarbo, prendendolo magari a zero. Ufficialità cessioni giovani: Valietti e Radu al Genoa. Bettella all’Atalanta. Odgaard va al Sassuolo.

Juve, ufficiali i rinnovi di Barzagli fino al 2019 e Chiellini fino al 2020. In arrivo quello di Cuadrado. Golovin si allontana, il russo ora è più vicino al Chelsea che ha una prelazione per tutti i giocatori del CSKA.

Milan, ora che i rossoneri sanno quale sarà il loro futuro nella prossima stagione, ricominciano a muoversi sui vecchi obiettivi. Uno di questi è Ciro Immobile: c’è stato un pranzo tra l’agente e Mirabelli, i rossoneri vigilano perché vogliono una prima punta forte (così come Morata, infatti sono loro le prime scelte).

La Lazio su Acerbi: gli agenti del difensore del Sassuolo lavorano sul suo passaggio in biancoceleste: l’offerta della Lazio è di 6 milioni più Cataldi oppure 9.5 + bonus. Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli per i due portieri che arrivano dall’Udinese, Meret e Karnezis. Operazione sui 27.5 mln. Firoentina, fiducia per arrivare a chiudere sia per Pjaca (si aspetta la sua risposta entro la fine del Mondiale) che per Pasalic, di proprietà Chelsea.

L'Atalanta ha trovato l'accordo con il Cittadella per il difensore centrale classe 1998 Varnier. Operazione da circa 5 milioni di euro più bonus. Milinkovic-Savic, il fratello portiere, va alla Spal in prestito secco dal Torino. Il Parma riabbraccia Biabiany.

La Samp è scatenata: per Jankto è stata superata, almeno in quanto a proposta, la concorrenza dell’Atalanta. Al momento la sua offerta è quella più importante. Anche per La Gumina c'è ottimismo, distanze ormai molto ridotte tra i due club. Infine, i blucerchiati sono a un passo dal portiere della Chapecoense Jandrei: si può chiudere sui 3 mln.