Durmisi, Sprocati e... Berisha. Che non è Etrit, ex portiere che tirava i calci di rigore (oggi all'Atalanta), bensì Valon, centrocampista kosovaro del '93. Affare praticamente concluso: mancano soltanto ufficialità e visite mediche di rito, in programma nella giornata di sabato. Valon Berisha sarà un calciatore della Lazio, venerdì è arrivato a Roma e ha limato gli ultimi dettagli del contratto, un quinquennale da 1,3 milioni a stagione. Dopo un colloquio di tre ore a Formello col ds Tare, Berisha è uscito sorridente, un segnale di come sia andato tutto bene. Al Salisburgo andranno 7,5 milioni di euro, Berisha sarà subito a disposizione.

Chi è Valon Berisha?

A 17 anni segnò un super gol dai 25 metri scatenando paragoni importanti: "Mi ricorda Gunnar Solskjaer". Parola di Hageide, oggi ct della Danimarca ed ex allenatore dei Viking. In breve: l'uomo a cui Valon Berisha deve tutto. Hageide l'ha fatto esordire in Norvegia, l'ha svezzato quand'era ancora un ragazzino e oggi, dopo tanti anni, i due si sentono ancora. Chissà, magari si saranno scritti anche prima del passaggio alla Lazio, tra consigli e pacche sulle spalle virtuali. Berisha arriva a Roma dopo 5 anni al Salisburgo, altrettanti campionati vinti e 4 Coppe d'Austria. Protagonista assoluto della cavalcata di Rose in Europa League, conclusa in semifinale contro il Marsiglia. Sì, Berisha segnò alla Lazio, ma non nella famosa gara di ritorno in cui i biancocelesti spensero la luce per 7 minuti. Valon segnò all'Olimpico. E forse stregò Tare quel giorno. Nazionale kosovaro, ha "mollato" la Norvegia nel 2016 per scegliere il paese dei genitori (suo fratello gioca nella Nazionale norvegese invece). Classe '93, mezz'ala mancina di qualità, più simile a Milinkovic che a Parolo. Un jolly offensivo che sforna assist a volontò. Pronto ad inserirsi nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi.