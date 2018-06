La Fiorentina ha preso... il "Donnarumma di Francia". Soprannominato così per storia e analogie comuni riguardo gli esordi in campionato. Parliamo di Alban Lafont, classe '99 come Gigio e portiere del Tolosa, acquistato dalla Viola per 8,5 milioni di euro. Affare fatto, cinque anni di contratto al giocatore, sarà lui il numero uno della Fiorentina in Serie A.

Tutto su Alban Lafont del Tolosa

Neanche 20 anni è già 104 presenze in Ligue 1, un predestinato niente male. Soprattutto richiestissimo. Perché negli ultimi due anni, e in ogni sessione di mercato, Lafont è stato cercato da quasi tutti i top club d'Europa. Ma la Viola è riuscita a battere la concorrenza portandolo al Franchi. Alban Lafont ha esordito in Ligue 1 a 16 anni e 10 mesi battendo il record di Landreau e Sebastian Frey, ex numero uno della Viola tra l'altro. Non quello di Gigio però, che battezzò la Serie A a 16 anni e 8 mesi. Nelle ultime due stagioni, Lafont è sempre stato titolare, quest'anno ha salvato nuovamente il Tolosa grazie alle sue parate. Predestinato, l'abbiamo già detto vero? Ma in Francia lo pensano tutti, tant'è che se lo immaginano come il titolare della Nazionale. Nato in Burkina Faso, naturalizzato francese, da piccolo giocava centravanti ma fu spostato in porta, dove ha costruito la sua fortuna. Arribagè. ex allenatore del Tolosa, lo buttò nella mischia due anni fa, contro il Nizza di Hatem Ben Arfa. Lafont non subì gol e iniziò la sua storia. Oggi sposa la Fiorentina.