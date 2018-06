Il mercato in entrata e non solo, dopo l’arrivo di Radja Nainggolan e la chiusura dell’affare Politano l’Inter pensa anche alle uscite. Molto attiva la società nerazzurra, che continua a lavorare per far fronte agli accordi con la UEFA per il Fair Play Finanziario. In quest’ottica è stata perfezionata un’altra partenza, quella di Yuto Nagatomo: il terzino giapponese, negli ultimi sei mesi in prestito al Galatasaray, è stato ufficialmente ceduto al club turco. La cifra incassata – unitamente a quella ottenuta dalla partenza di altri giocatori – permetterà all’Inter di rispettare i paletti imposti dalla UEFA.