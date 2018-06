Le due promozioni conquistate sono state il miglior attestato di una fiducia ben riposta. Per questo, il Parma ha deciso di proseguire con Roberto D’Aversa anche in Serie A. L’allenatore ha prolungato il proprio rapporto col club emiliano per le prossime due stagioni, con il nuovo accordo che dunque ha scadenza nel 2020. “La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa, ora legato al club crociato fino al 30.06.2020” si legge sul sito ufficiale della società. All’interno dello stesso comunicato, è espressa tutta la soddisfazione del Parma per questo rinnovo, attraverso le parole dell’amministratore delegato Luca Carra: “Siamo felicissimi di rinnovare il rapporto con il tecnico che ha contribuito alla conquista di due promozioni consecutive e al ritorno in Serie A. Siamo sempre stati convinti che con D’Aversa si possa costruire un progetto che ci possa regalare soddisfazioni, e l’accordo sottoscritto oggi è la conferma della fiducia che riponiamo in lui”.

La promessa di D’Aversa

Anche lo stesso D’Aversa ha commentato l’ufficialità del suo rinnovo. “È un onore ricevere la fiducia di questa società. Il viaggio che abbiamo iniziato insieme ci ha portato grandi soddisfazioni, e ora siamo di fronte a una nuova sfida, bella, stimolante e difficile. Ringrazio il Parma: ripagherò questa società nel modo migliore che conosco, ovvero con lavoro, dedizione e tutto il mio impegno” ha detto l’allenatore.