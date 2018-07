Jakub Jankto si avvicina alla Sampdoria. Dopo l'esperienza all'Udinese, il futuro del centrocampista ceco classe '96 potrebbe essere blucerchiato: in giornata i dirigenti della Sampdoria hanno incontrato a Milano gli agenti del giocatore, illustrando loro il progetto Samp e la volontà che Jankto ne faccia parte. Volontà recepita e fiducia di chiudere la trattativa entro 48 ore. Tra Sampdoria e Udinese c'è già una base d'intesa sulla formula dell'operazione e le cifre da mettere sul tavolo: si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni di euro. C'è però ancora un ostacolo che potrebbe compromettere tutto: la concorrenza del Valencia. Il club spagnolo, infatti, potrebbe presentare un'offerta all'Udinese nelle prossime ore e in quel caso i bianconeri la valuterebbero.

Centrocampista polivalente e promettente



Jankto è arrivato molto giovane in Italia, trasferendosi alla Primavera dell'Udinese nel 2014, diciottenne. La prima esperienza "tra i grandi" è datata 2015/16, quando l'Udinese lo mandò in prestito all'Ascoli in Serie B. Tornato alla base dopo una stagione, Jankto è pian piano diventato un punto fermo dei friulani nelle ultime due stagioni, collezionando 69 presenze in Serie A e mettendo a referto 11 gol e 11 assist. Jankto è un centrocampista moderno, nasce come centrale o interno ma può essere schierato anche più avanzato nel ruolo di trequartista o di seconda punta. Il 22 marzo 2017 ha esordito con la maglia della Repubblica Ceca: in nazionale Jankto ha giocato 12 partite, segnando un gol.