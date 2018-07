Esperienza in Germania ai titoli di coda, Kevin Prince Boateng è pronto a tornare clamorosamente in Italia. Dopo aver vestito in serie A solo la maglia del Milan, il centrocampista di proprietà dell'Eintracht è vicinissimo al Sassuolo. Il suo agente è al lavoro per trovare un accordo totale con i dirigenti del club tedesco, affinché cedano il centrocampista classe '87 a titolo definitivo. Il club di Squinzi ha già pronto un contratto triennale da far firmare a Boateng, deciso a rinunciare all'Europa League per tornare in Italia con la maglia del Sassuolo. Sarebbe un colpo davvero sensazionale per i neroverdi, che si assicurerebbero un giocatore inserito nell'ultima Top11 della Bundesliga e in quella della Liga l'anno precedente, quando sorprese con la maglia del Las Palmas, segnando gol bellissimi.