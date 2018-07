Milan, ecco i primi due colpi della stagione. A poche ore dalla apertura ufficiale del calciomercato, i rossoneri hanno reso noto l’acquisto di Pepe Reina e Ivan Strinic, entrambi sicuri del trasferimento a Milano da diversi mesi. Sono i primi rinforzi per Rino Gattuso, annunciati così sul sito ufficiale del club: “AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di José Manuel Reina Páez e Ivan Strinic. Il portiere spagnolo e il difensore croato hanno firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021”. Stesso contratto, dunque, sia per l'ex numero uno del Napoli che per l'esterno ex Sampdoria, attualmente impegnato in Russia con la nazionale croata, nella quale gioca da titolare.