Lainer, fase di stallo: il Salisburgo attende il sostituto

Sistemata la questione relativa al portiere, il Napoli continua a lavorare per regalare ad Ancelotti un terzino destro. Il profilo più vicino è sempre quello di Lainer, ma la trattativa per l’esterno del Salisburgo è in una fase di stallo. Il club austriaco, infatti, deve ancora trovare il sostituto e per questo non ha intenzione di privarsi del giocatore, per il quale la richiesta sarebbe arrivata a 20 milioni (ferma a 15, invece, l’offerta del Napoli). Al momento appare difficile una chiusura, con il Napoli che sta valutando anche i profili di Vrsaljko e Meunier. Chiusura nuovamente sui portieri. Nell’operazione con il Parma per Sepe potrebbe arrivare in azzurro Frattali: potrebbe essere lui il terzo portiere.