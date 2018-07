Nuovo rinforzo per il presente e per il futuro, l'Empoli ha acquistato il giovane attaccante Samuel Mraz. Si tratta di un classe 1997, reduce da una positiva stagione allo Zilina. Per lui ben 21 gol in questa stagione nel campionato slovacco, segnati tra regular season e playoff. Ora una nuova chance in Italia, Mraz pronto per questa nuova avventura con l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Questo il comunicato ufficiale della società azzurra: "L'Empoli FC è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il MŠK Žilina per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Mráz. Mraz è un attaccante slovacco nato il 13 maggio 1997 a Malacky. Cresciuto nel settore giovanile del Senica, ha esordito in prima squadra nell´aprile del 2014, all´età di 16 anni. Nel febbraio del 2017 si è trasferito allo Žilina; nell'ultima stagione ha totalizzato 35 presenze segnando 21 reti, conquistando il titolo di capocannoniere ed entrando nella Top 11 del campionato slovacco. Il 10 ottobre del 2017 ha esordito nell´Under 21 slovacca, contando ad oggi 4 presenze totali e 3 reti. Mraz ha svolto ieri mattina le visite mediche e nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo lega alla società azzurra fino al 30 giugno 2022. Benvenuto Samuel, in bocca al lupo per la tua avventura in azzurro!".

Pecini nuovo direttore generale

Le novità per la prossima stagione, però, riguardano anche l'assetto societario. La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità del trasferimento a Empoli di Riccardo Pecini in qualità di nuovo direttore generale. Il dirigente italiano ha lasciato la Sampdoria dopo alcuni anni positivi, in cui sono stati scoperti calciatori poi diventati importanti. Ora può avere inizio la sua nuova avventura a Empoli. "L'Empoli FC è lieta di annunciare che Ricardo Pecini è il nuovo direttore generale. Pecini, 40 anni, inizia la carriera come scout nell'estate del 2002 nella Florentia Viola. Nel settembre del 2005 si trasferisce a Londra, al Tottenham, continuando a lavorare nell'area scouting e portando in Inghilterra calciatori come Berbatov e Modric. Nel 2008 torna in Italia, alla Sampdoria, per ricoprire il ruolo di coordinatore dell'area tecnica e dello scouting. Nella stagione 2010/11 il passaggio al Milan, dove diventa direttore sportivo del settore giovanile. Nell´estate del 2011, nuovo trasferimento, con Pecini che diventa il direttore tecnico del Monaco: nel Principato conquista un´immediata promozione in Ligue 1, a cui segue, l'anno successivo, un secondo posto nella massima divisione; nel periodo francese, porta al Monaco molti talenti, tra cui spiccano Martial e Mbappè. Nel luglio 2014 fa ritorno alla Sampdoria, per svolgere il ruolo di capo degli osservatori e Direttore Sportivo del settore giovanile. Nei suoi anni alla Sampdoria, replica i colpi fatti nella precedente esperienza in blucerchiato (quando arrivarono Icardi e Zaza, solo per citarne alcuni) portando a Genova talenti come Skriniar, Linetty, Schick e Torreira", si legge sul sito della società azzurra.

I convocati per il raduno

Tanti nuovi tasselli, più parecchie conferme dopo la grande cavalcata nell'ultimo campionato di Serie B. L'Empoli è pronta ora a ripartire per la prossima stagione in Serie A. Aurelio Andreazzoli ha deciso di iniziare in anticipo rispetto a tante squadre italiane, calciatori convocati già per il 4 luglio per il raduno al Castellani dove alle 17.30 ci sarà anche il primo allenamento. Questa la lista dei calciatori che prenderanno parte al primo appuntamento della stagione dell'Empoli:

PORTIERI: Giacomel, Meli, Provedel, Terracciano

DIFENSORI: Di Lorenzo, Imperiale, Maietta, Marcjanik, Pasqual, Polvani, Ricchi, Romagnoli, Untersee, Veseli, Zappella

CENTROCAMPISTI: Belardinelli, Bennacer (in permesso fino al 13 luglio) Brighi, Buglio, Fantacci, Lollo, Krunic, Picchi, Ricci, Traore, Zajc,

ATTACCANTI: Caputo, Donnarumma, Jakupovic, Mchedlidze, Mraz, Piu.