Non conferma, non smentisce: parole di circostanza, che comunque sanno di addio, quelle di Jorge Mendes. “Se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare il Real Madrid, sarà eternamente grato alla società, al presidente, a tutta la squadra, allo staff medico, e ai tifosi madridisti di ogni parte del mondo, senza eccezioni. Sarà solo una nuova tappa e una nuova sfida nella sua brillante carriera” ha detto l’agente del calciatore portoghese, in un’intervista esclusiva a Record. Il procuratore ieri ha avuto un confronto a Madrid con la proprietà del Real, in cui ha fatto presente l’intenzione di Ronaldo di voler lasciare la capitale spagnola. Sembra, inoltre, che nel corso dello stesso incontro sia stata fissata a 100 milioni di euro la cifra per far partire il portoghese. Quando sarà confermato sia l’importo che le modalità di pagamento, la Juventus procederà alla formalizzazione di un’offerta e alla stesura del contratto che legherebbe Cristiano Ronaldo per quattro stagioni ai bianconeri, per un ingaggio di 30 milioni netti all’anno.

Ore d’attesa

Dunque, Marotta e Paratici sono in attesa degli sviluppi che saranno comunicati da Mendes. Con l’agente portoghese c’è un ottimo rapporto, come confermato dall’operazione che ha portato Joao Cancelo a Torino. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare l’accelerata decisiva, con la Juventus che potrebbe assicurarsi uno dei calciatori più forti di sempre.