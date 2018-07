La scheda

All’interno del comunicato con cui il Napoli ha reso noto l’ingaggio di Fabian Ruiz, non mancano alcuni accenni alla carriera del centrocampista spagnolo: "Fabian Ruiz Pena è nato a Los Palacios y Villafranca, in Spagna, il 3 aprile 1996. La sua carriera inizia al Real Betis nel Settore giovanile dove cresce prima di passare al Betis B nel 2014. Poi torna in prima squadra al Real Betis dove disputa due stagioni nella Liga. Passa all’Elche per una breve parentesi per poi tornare nel 2017/18 al Betis. In carriera conta 50 presenze e 3 gol nella Liga, 24 presenze e un gol nella Liga 2, oltre a 23 presenze e 3 gol nella Segunda Divisione. L’anno scorso al Betis ha giocato 35 gare con all’attivo 3 gol. Fabian ha giocato nella Nazionale Under 19 e attualmente è nell'Under 21 spagnola dove conta 5 presenze".