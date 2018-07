Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo giovedì

Ore decisive per Cristiano Ronaldo e per la Juve. I bianconeri aspettano da Mendes l’ok definitivo sulla cifra d’uscita (100 milioni) dal Real Madrid: non è una clausola alla Higuain esercitabile, ma un gentlemen agreement tra il club spagnolo e il portoghese – che ha ribadito, attraverso il suo agente, che vuole andare via. I bianconeri quindi aspettano che Mendes confermi le condizioni precise di trasferimento per portare Cristiano a Torino. Se il Real non si impunta e rispetta l’impegno, quindi, poi la Juve va a formalizzare l’offerta e prepara contemporaneamente il contratto per il giocatore da 60 mln lordi per 4 anni – una cifra che Agnelli ha già autorizzato dopo aver fatto realizzare uno studio tra costi e ricavi dell’arrivo di CR7. Mendes ha in mano la pratica, la Juve aspetta l’ok per partire con la fase operativa dell’affare. Prima di partire per Madrid, ribadiamo, la Juve attende conferme definitive sulla rottura totale tra il Real e Cristiano.

L'agente di CR7 cura anche gli interessi dell'attaccante del Milan Andre Silva: Fassone lo ha incontrato per fare il punto sul giovane portoghese e altri e forse anche sul punto di vista societario in cui Mendes potrebbe fare da intermediario. C'è stato anche un incontro per Kalinic (presente anche l’agente). Il croato piace all'Atletico Madrid e da parte sua ci sarebbe la volontà di essere allenato da Simeone. Destinazione quindi gradita, dunque Colchoneros in pole nonostante l'inserimento del Bayer Leverkusen. In uscita, è saltata la trattativa per Gustavo Gomez, sembrava fatta per il suo trasferimento al Boca. Ora si inserisce la Lazio. Napoli, De Laurentiis ha dato il benvenuto a Fabian Ruiz: depositata la clausola da 30 mln al Betis. Inter, presentato ufficialmente Politano. Lo Stoccarda ha fatto un'offerta ufficiale a Nico Gonzalez, seguito dai nerazzurri. Longo va all’Huesca, in Spagna: prestito con diritto di riscatto, ufficiale. Roma, è praticamente fatta per la cessione di Bruno Peres al San Paolo: prestito con diritto di riscatto.

Lazio-Sassuolo, continua il braccio di ferro per Acerbi. Per Felipe Anderson invece trattativa ferma con il West Ham, le parti non si sentono da giorni. Ci sono novità sul Genoa: l'obiettivo è l’attaccante del Tigre Spinelli. Classe 97, si tratta di un investimento per il futuro. Samp, si insiste per La Gumina; ufficiale l’acquisto del trequartista ex Brugge Daouda Peeters. Jankto ha scelto i blucerchiati, è atteso per le visite mediche.

Sassuolo, Boateng è ufficialmente un nuovo giocatore neroverde: trasferimento a titolo definitivo dall’Eintracht. Il Cagliari ha trovato l'accordo con la Juve per Cerri, Borriello ha risolto il suo contratto con la Spal. Empoli, preso il difensore Rasmussen dal Rosenborg.