Un mercato a zero, su cui influiranno soprattutto le decisioni di Gattuso. Il Milan valuta e studia, ma al momento non si muove, cercando di capire la propria disponibilità economica e le eventuali scelte del proprio allenatore. Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato. "Abbiamo faticato tanto, ma ora ripartiamo per una nuova stagione, speriamo sia una grande annata. Non abbiamo fatto vacanze, siamo tutti carichi per vedere ciò che potremo fare. Abbiamo sentito tanti nomi, dico ai tifosi di non starci però dietro. Abbiamo le idee chiare, abbiamo un mercato in uscita da fare e poi uno in entrata. Ogni giocatore che esce o entra deve avere il via libera di Gattuso. L'anno scorso avevamo già in programma di fare una base solida e quest'anno mettere tre giocatori importanti, purtroppo è arrivata qualche entrata in meno e quindi ne pagherà il mercato. Dovremo fare un mercato a zero e avere tante idee, lavorare tanto. Per quanto mi riguarda arriverà solo gente di qualità, a costo di rimanere quelli che siamo. Gattuso ha questa rosa, abbiamo tantissime richieste ma decide lui se fare a meno di un big".