Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo venerdì

La Juve sta ricevendo segnali positivi dalla Spagna, il filo diretto tra Marotta&Paratici con Mendes è continuo e orientato sempre di più a cercare di chiudere la situazione tra il portoghese e il Rea Madrid per poi definire i contratti con la Juve. In particolare si attendono certezze scritte dall’agente sui 100 mln da pagare al Real: Mendes ha fatto capire che sarà così e per procedere si aspetta che tutto sia messo per iscritto. Milan, Massimiliano Mirabelli chiarisce le linee guida del mercato rossonero: "Faremo prima le uscite poi le entrate. Con i minori introiti dalla Cina e l'esclusione dall'Europa sarà un mercato a zero. Ma non comprerò e venderò nessuno senza l'ok di Gattuso". Su Kalinic: "Ha molte richieste ma Atletico Madrid e Siviglia sono le squadre più avanti". La Lazio si assicura Acerbi, operazione da 10 milioni + 2 di bonus, 5 anni di contratto al giocatore. Visite mediche tra martedì e mercoledì. Caceres, fresco dell'eliminazione mondiale, si consolerà con un rinnovo di contratto. Avanza la trattativa per l’attaccante del Brugge Wesley. L'offerta con i bonus dovrebbe essere 12 mln. Ci vuole un po' di tempo ancora per chiudere ma probabilmente lo faranno quando partirà Caicedo. Felipe Anderson al West Ham potrebbe chiudersi per una cifra totale di 30 mln più bonus. La Roma ha ufficialmente ceduto Bruno Peres al San Paolo. Prestito fino al dicembre del 2019 con diritto di riscatto. Inter, incontro con l’agente di Gagliardini per discutere il rinnovo: il nuovo accordo durerà un anno in più fino al 2023. Il Sassuolo ha presentato Boateng, Mazzitelli invece ha firmato il nuovo contratto col Genoa. Samp, Jankto sosterrà le visite mediche, ufficiale l’operazione da circa 15 mln di euro per un prestito con obbligo di riscatto. Non giocherà in blucerchiato invece La Gumina, che ha scelto l'Empoli: operazione a titolo definito da 9 milioni di euro. Pronto il rinnovo per Zajc. Atalanta su Kranevitter, ultimo obiettivo per il centrocampo visto che la Fiorentina è molto avanti su Pasalic. L’alternativa è Battaglia dello Sporting. Toro, Barreca molto vicino al Monaco: nello scambio quasi alla pari con Meité. Cagliari, accordo con la Juve per Cerri: ha firmato, nelle prossime ore le visite.

All'estero, colpo del Marsiglia: Mario Balotelli vestirà la maglia dell'Olimpique.