Coric: "Modric? Il paragone mi lusinga"

Ante Coric viene subito paragonato a Luka Modric: "Mi lusinga, ma sono un centrocampista offensivo". Idee chiare in sala stampa, in occasione della presentazione. Maglia numero 19 per il croato, arrivato dalla Dinamo Zagabria: "Un piacere allenarsi con questi giocatori. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Mi piace Modric, miglior giocatore della Croazia. Quando la gente dice che gioco come lui sono molto felice ma devo migliorare molto ancora". De Rossi al primo allenamento: "Quando l'ho incontrato sono stato così felice, è un grande giocatore, il capitano della squadra. Possiamo imparare molto da lui sotto il profilo caratteriale e calcistico". Tante aspettative: "Voglio iniziare ad allenarmi per dimostrare quello che valgo, sarà l'allenatore a decidere quanto giocherò. La mia posizione è quella di centrocampista offensivo ma devo migliorare in fase difensiva".

Bianda: "Importante trovare subito De Rossi"

Dopo Coric, ecco anche Bianda. Gioiellino classe 2000 già paragonato a Varane: "In Francia ne parlano spesso, sarà perché veniamo dallo stesso club, lui è già un campione. Il passaggio alla Roma è un grande cambiamento, è un onore essere qui. E' stato molto importante per un giovane come me trovare De Rossi nel primo allenamento. Mi ha subito messo a mio agio, abbiamo anche chiacchierato". Conclude Bianda: "Ci sarà grande concorrenza, come tutti i grandi club. Sono molto giovane e devo imparare molto per farmi trovare pronto".