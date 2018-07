Chi è Meité

Nato a Parigi nel 1994, Meité è cresciuto calcisticamente nell’Auxerre, squadra con la quale ha prima disputato tutti i campionati giovanili, poi esordito in Ligue 1 nella stagione 2011/12. Nel 2013 il trasferimento al Lille, che ha sborsato 1,5 milioni di euro per il suo cartellino: tre stagioni – con anche l’esordio nei preliminari di Champions League – prima dell’esperienza all’estero, in Belgio con la maglia dello Zulte Waregem, e della chiamata del Monaco nell’estate 2017. Nonostante un contratto di cinque stagioni, il centrocampista francese non è riuscito ad imporsi con la squadra del Principato, che nell’ultima sessione invernale lo ha ceduto in prestito al Bordeaux. E’ qui che Meité si è imposto in Ligue 1, con 18 presenze ed anche un gol nella seconda parte di stagione oltre a prestazioni sempre convincenti che hanno attirato diversi club, anche italiani. Tra questi anche il Genoa, che ha fatto più di qualche sondaggio per il giocatore, ma ad avere la meglio è stato il Torino, che adesso potrà contare su un profilo in grado di permettere il salto di qualità in mezzo al campo. 187 centimetri di altezza, Meité fa della fisicità il suo punto di forza. Duttilità assoluta, il francese può essere schierato da centrale ma anche da interno sinistro: grande capacità di inserimento, il prossimo centrocampista di Mazzarri ha tra le sue qualità non soltanto un’ottima affidabilità in fase difensiva, ma anche una visione di gioco non indifferente. Abile in fase di ripartenza, Meité ha nelle corde ottime geometrie e strappi che possono rivelarsi determinanti in progressione. Un rinforzo dunque importante per il Torino, che si prepara ad abbracciare Souahilo Meité.