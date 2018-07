Un weekend di calma apparente prima di entrare nella settimana che potrebbe essere decisiva per il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il fenomeno portoghese si trova ancora in Grecia dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia del fratello, della fidanzata Georgina e del figlio. Ore di relax per CR7 e di grande attesa per tutto il mondo bianconero: i contatti tra la Juventus e Jorge Mendes sono continui, con l'ottimismo per il buon esito dell'affare che cresce viste le continue rassicurazioni che l'agente del calciatore sta fornendo ormai quotidianamente a Marotta confermando di voler rispettare l'impegno preso da Cristiano Ronaldo, con la Juventus che ricordiamo ha già un'intesa con il giocatore per 30 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 4 anni. Mendes inoltre sta tranquillizzando la Juventus sul fatto che il Real rispetterà il prezzo di uscita di Cristiano Ronaldo: per assicurarsi il calciatore i bianconeri dovranno pagare tra i 100 e i 120 milioni di euro (prezzo del cartellino tasse incluse).

CR7 alla Juventus, la settimana decisiva

La Juventus dunque attende fiduciosa che Jorge Mendes completi la pratica con il Real Madrid e quella alle porte potrebbe davvero essere la settimane decisiva per vedere Cristiano Ronaldo in bianconero. CR7 e il suo entourage stanno parlando con il Real Madrid per trovare il modo migliore per dirsi addio (Florentino Perez per far partire il portoghese con lo sconto rispetto alla clausola di un miliardo di euro, pretende che sia il calciatore a uscire allo scoperto dichiarando il suo desiderio di cambiare aria): raggiunta un'intesa anche su questo aspetto comunicativo, allora la Juventus parlerà ufficialmente con il Real Madrid per formalizzare l'operazione. Ottimismo e fiducia dunque, con la società bianconera che mantiene comunque ancora un profilo basso per il timore che Florentino Perez possa improvvisamente cambiare idea sulle condizioni di vendita di Cristiano Ronaldo.