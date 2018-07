Madeira è un’isola dove il tempo non scappa, delimitato da confini naturali come il mare. Resta tutto lì. Per questo vedi i locali girare su motorini come il “Ciao” o su macchine come la “Rover 414”, mezzi fuori dal tempo ma dentro la tradizione. Dribblando motorini e macchine che non si vedono da un po’, arrampicandosi sull’isola come i miglior Reinhold Messner, si arriva al quartiere di Santo Antonio, dove nel barrio povero di Quinta Falcao è cresciuto il giovane Ronaldo. È una zona piena di salite e discese, di strade impossibili, per questo per giocare a calcio, da piccolo, Ronaldo doveva arrangiarsi...