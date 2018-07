La trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve è entrata ufficialmente nella sua fase più calda. Quella in cui tutti i tasselli devono andare al loro posto perchè si possa arrivare alla stretta di mano finale. Il sì, in questo senso, si aspetta da Florentino Perez: il presidente del Real Madrid, infatti, è disposto ad avallare la cessione del portoghese alla Juventus per 100 milioni di euro solo a condizione che il giocatore ammetta pubblicamente il suo desiderio di lasciare il club. Lato bianconero, invece, gli accordi di massima con CR7 sono stati già trovati: 30 milioni netti all’anno per 4 anni, con il presidente Agnelli che ha dato l’ok per l’operazione a queste cifre. Marotta e Paratici attendono solo un segnale positivo dalla Spagna, per poi volare in direzione Madrid per entrare nella fase operativa dell’affare.

Retroscena Marca: CR7 ha rifiutato ingaggio da 100 milioni

Mentre la Juventus attende che le acque si muovano in casa Real Madrid, Cristiano Ronaldo è anche corteggiato da altri club. Uno di questi, come svelato da quotidiano spagnolo Marca, sarebbe cinese e avrebbe proposto al giocatore un ingaggio da 100 milioni di euro per due anni. Offerta declinata dallo stesso portoghese, altro sintomo che la sua volontà sia quella di sposare il progetto Juventus, che offre la possibilità di vincere nuovamente la Champions League.

Ronaldo, vacanze greche. Poi il ritorno a Madrid

Cristiano Ronaldo sta intanto vivendo tutta la situazione intorno al suo trasferimento lontano dalla Spagna, precisamente in Grecia, nel mare del sud del Peloponneso. Una decisione, questa, che, secondo lo stesso quotidiano Marca, sarebbe stata presa dal portoghese e dalla sua famiglia all’ultimo momento, per trovare un po’ di pace dal “caos” che si è creato intorno alla sua persona. Al momento della decisione, CR7 tornerà poi a Madrid, magari per salutare tutti in vista della sua nuova avventura alla Juventus.