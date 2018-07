Evra e la cena con CR7

Un consiglio sincero dunque quello di Evra, che con Cristiano Ronaldo ha condiviso lo spogliatoio nell’esperienza al Manchester United. Rapporto importante tra i due, per un feeling che andava anche oltre il campo. Soltanto poche settimane fa, ad esempio, il difensore francese aveva raccontato alcuni curiosi aneddoti sul campione portghese nel corso di un’intervista all’emittente ITV Sport. "Vorrei dare un consiglio a chiunque riceva un invito a cena da parte di Cristiano Ronaldo – aveva detto simpaticamente Evra -: non ci andate per nessun motivo, non lo fate. Ricordo che una volta sono andato a mangiare da lui dopo l'allenamento, ero stanchissimo. Mi sono seduto al tavolo e c'erano soltanto insalata e pollo. Poi solo acqua, niente bibite. Una volta iniziato a mangiare credevo che dopo avrebbe portato dell’altro, ma invece nulla... Inoltre Cristiano è uno che finisce in pochissimo tempo di mangiare, quella volta si è alzato e ha cominciato a giocare con un pallone. Mi ha detto di alzarmi e di fare qualche scambio al volo, io gli ho chiesto se potessi almeno finire di mangiare. Poi l’ho accontentato, ma pochi minuti dopo mi ha detto di andare in piscina. A quel punto mi ha chiesto: 'Ma siamo venuti qui per mangiare o perché domani abbiamo una partita?' Ecco perché non consiglierei a nessuno di andare a cena da Cristiano: è una macchina che non vuole mai smettere di allenarsi".