Obiettivo numero uno per l'attacco della prossima stagione, la Sampdoria ha deciso di puntare tutto su Grégoire Defrel, classe 1991 di proprietà della Roma. La società blucerchiata sta trattando per riuscire a prendere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, operazione questa che non è legata al futuro di Duvan Zapata. Sul calciatore colombiano c’è infatti un’offerta importante da parte dello Jiangsu Suning: 10 milioni di euro per il prestito e 14 milioni per il diritto di riscatto, proposta questa che la società blucerchiata sta valutando con attenzione. Operazione questa che comunque non è legata a quella di Defrel: la Sampdoria tratta il suo arrivo con la Roma a prescindere dal futuro di Zapata, quello del classe 1991 è infatti un profilo gradito alla società blucerchiata e a Giampaolo.

In arrivo Junior Tavares

Dai movimenti in attacco a quelli in difesa, la Sampdoria ha quasi chiuso per l’arrivo di Junior Tavares, terzino sinistro classe 1996 del Sao Paulo: operazione a sorpresa condotto sottotraccia dalla società blucerchiata e che adesso è vicinissima alla fumata bianca. Oltre a Jandrei, portiere classe 1993 della Chapecoense per cui la trattativa è ormai in chiusura, un altro brasiliano – Júnior Tavares appunto – è pronto a sbarcare nella Genova blucerchiata.