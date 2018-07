L’Atalanta all’assalto di Duvan Zapata. L’attaccante della Sampdoria, dopo essere stato corteggiato dal Jiangsu Suning, è finito nel mirino dei nerazzurri, che sarebbero pronti a fare un importantissimo investimento per averlo. Se dalla Cina era infatti arrivata un’offerta di 10 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 14, la società bergamasca ha aumentato le cifre: proposti ufficialmente 14 milioni di euro per un prestito di due anni più l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo a 12 milioni. In tre stagioni, dunque, l’Atalanta verserebbe nelle casse genovesi 26 milioni totali.

Samp combattuta: riflessioni in corso

La società blucerchiata è rimasta spiazzata dalla super offerta dell’Atalanta, arrivata all’improvviso dopo pochi giorni da quella del Jiangsu. Le cifre alte stanno facendo riflettere la dirigenza della Sampdoria (impegnata, nel frattempo, a trattare Defrel con la Roma), che si trova ora di fronte al dover decidere se e a chi vendere il centravanti colombiano ex Napoli e Udinese. Aggiornamenti previsti per le prossime ore.