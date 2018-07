Parte tutto da lontano

È appena entrato a far parte dello Sporting Lisbona quando chiarisce subito a tutti quale sarà la sua filosofia di vita: all’una di notte lo trovano ad allenarsi in palestra da solo, nella sua stanza fa addominali e flessioni, si allena con i pesi alle caviglie per migliorare il dribbling, resta in campo a provare le punizioni quando i compagni vanno a fare la doccia dopo l’allenamento. Pare che abbia funzionato. Tappe bruciate, salta di categoria in categoria come se volesse gareggiare anche con il tempo, per batterlo: Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore nella storia dello Sporting Lisbona ad aver giocato, nella stessa stagione, con l’Under16, l’Under17, l’Under18, la seconda e la prima squadra.

Riesce bene in qualunque sport pratichi. Per tornare alle sfide di ping-pong, una delle sue grandi passioni, si è sempre vantato di essere molto bravo e racconta sempre con piacere di quando l’allenatore dello Sporting gli aveva proposto di entrare a far parte della squadra.