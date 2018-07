Pentacampione

Nove coppe in bacheca. L’ultima nel 2002 con una magia di Zidane che nel 2014 è assistente di Ancelotti in panchina. La Decima per il Real è un sogno rimasto proibito, e l’uomo del destino sarà proprio Cristiano Ronaldo. 17 gol in 11 partite per lui quell’anno. In quello che rimane il record di reti messe a referto in una singola edizione (per la cronaca, al secondo e terzo posto c’è sempre lui). CR7 segna sempre nelle prime 8 partite. Poi doppietta al Bayern in semifinale. È un trascinatore totale che però sembra steccare la finale. Nel suo Portogallo, al da Luz, tutto sembra studiato per il suo trionfo, ma il vero salvatore della patria porta il nome di Sergio Ramos, che di testa e all’ultimo secondo pareggia la partita. Nei supplementari il derby contro l’Atletico finirà 4-1, con Ronaldo che segna l’ultimo gol su rigore ed esulta levandosi la maglietta. A fine anno solare arriverà un altro Pallone d’Oro. Il secondo in fila con quell’urlo (“Siiii”) di ego incontenibile, dopo le lacrime del 2013 snervato dalla tensione di poter finire ancora una volta secondo alle spalle di Messi. Nel 2015 un nuovo triplete Barça interrompe la festa di CR7, ma per poco. Nel 2016, 17 e 18 arrivano le tre Champions in fila. In Francia nell’ultimo Europeo trascina anche il suo Portogallo fino in finale, riuscendo laddove Messi aveva (e ha) sempre fallito: il trionfo con la propria nazionale. Leader e capitano, segna e fornisce 3 gol e 3 assist durante il torneo pur dovendo dare forfait nella finalissima contro la Francia dopo appena 25 minuti per infortunio. Il Portogallo vincerà lo stesso. E lui altri due Palloni d’Oro. In attesa di capire se a dicembre potrà sorpassare definitivamente Messi in una stagione da indiscusso numero uno per club, o se a pesare sarà di più il Mondiale. Lui nel frattempo può sempre consolarsi col suo palmares incredibile, a cui si aggiungono anche due Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club, più qualcosa come 132 premi individuali. Tra cui 4 Scarpe d’Oro, 12 presenze nella squadra dell’anno Uefa e 5 consecutive nella top11 di Champions. 7 volte capocannoniere della Coppa dalle grandi orecchie, 3 della Liga, 2 nel Mondiale per club, una della Premier, una della FA Cup così come per Coppa del Re ed Europeo. Numeri mostruosi. Perché lui è Cristiano Ronaldo. Semplicemente: il Re di coppe.

Con il Real Madrid

Coppa di Spagna 2010-11, 2013-14

Liga 2011-12, 2016-17

Supercoppa spagnola 2012, 2017

Champions League 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18

Supercoppa Europea 2014, 2017

Mondiale per Club 2014, 2016, 2017



Con il Portogallo

Europeo Francia 2016

Pallone d’Oro

2008, 2013, 2014, 2016, 2017