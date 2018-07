Del Piero a Sky: "Ronaldo alla Juve è una figata"

“Una figata”: così Alessandro Del Piero riassume l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’affare del secolo è stato finalmente portato a termine dai bianconeri, che hanno dato il via a una nuova epoca, sia per il club che per l’intero movimento del calcio italiano. L’ex campione della Juve ha parlato così dell’operazione che ha portato CR7 a Torino: “Ronaldo alla Juve è una figata - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Una gran cosa per il club, ma una gran cosa anche per il calcio italiano: è qualcosa di davvero grande. Ronaldo troverà tutta la città, tutta l’Italia che lo accoglierà con grande amore per quello che ha fatto e per quello che farà. Credo che farà aumentare il livello delle rivali, la loro voglia di sconfiggere questa Juventus che già così sembrava imbattibile. Con Ronaldo la Juve è elevata a un’altra dimensione: oggi si parla della Juve, si parla di Ronaldo, di Torino e del campionato italiano come non mai, in tutto il mondo”. Una battuta anche sul giocatore: “Tecnicamente Ronaldo è un attaccante straordinario, di qualità indiscutibile. Può segnare in tutti i modi, come vuole lui. Ma soprattutto ha un desiderio di vincere incredibile: al di là degli aspetti economici, questa per lui sarà una sfida particolare. Ha fame, vuole essere il migliore”.