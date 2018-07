Partiamo dall’ipotesi più probabile, quella del modulo con cui la Juventus si è trovata nella passata stagione, che coincide con quello utilizzato dal Real Madrid negli anni della BBC. Ovviamente nella casella del centravanti, l’attaccante al centro del tridente, piazziamo CR, nell’ottica di una cessione di Higuain che diventerebbe quasi scontata, visto che difficilmente il Pipita saprebbe (o vorrebbe?) adattarsi a un ruolo diverso, largo nel tridente, cosa che ha già fatto turandosi il naso ai tempi del Real Madrid (soprattutto con Bernd Schuster allenatore). Ai lati di CR, dunque, sono Dybala e Douglas Costa i maggiori indiziati. Il primo partendo dalla destra, ruolo che sa interpretare bene avendo la possibilità di accentrarsi sul sinistro per vedere la porta o per dialogare con il compagno; il secondo sarebbe chiamato a sfornare assist dalla sinistra, con CR7 terminale. Centrocampo a 3 con Pjanic in regia supportato da due mediani moderni come Emre Can e Matuidi (o Khedira); difesa in linea impermeabile al centro e “alla madrilena” sulle fasce, con due giocatori di spinta come Alex Sandro e Cancelo (saranno gli avversari a doversi preoccupare di difendere, no?). Ecco: se esiste un portoghese che potrebbe rappresentare un “problema” per Allegri, questo è l’ex interista, al quale andranno insegnati alcuni segreti del mestiere del terzino…