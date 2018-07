Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo sabato

Milan protagonista nella giornata di sabato: si è svolta l'assemblea dei soci rossonera. Revocato l'incarico di ad a Marco Fassone. Paolo Scaroni è stato nominato presidente. Leonardo, ex giocatore e allenatore del Milan, ha trovato l'accordo con il club rossonero per il suo ritorno nelle vesti di responsabile dell'area tecnica. Sul mercato, sono diversi gli obiettivi del Milan nel reparto offensivo, ma spicca il retroscena legato a Benzema. L'agente del giocatore ha smentito un summit con il Milan. I rossoneri, infatti, hanno incontrato intermediari di mercato i quali avrebbero confermato la disponibilità dell'attaccante a valutare un'ipotesi di trasferimento. Tra gli altri nomi Badelj: le parti sono d'accordo sulla volontà di portare alla proprietà l'idea di portare in rossonero il croato lasciando partire Locatelli (Sassuolo) visto che serve un profilo importante nell'ottica Europa League. Il giocatore aspetterà ancora qualche giorno e se questa linea passerà si andrà avanti, altrimenti Badelj potrà chiudere con lo Zenit. Il Napoli insiste per Arias, terzino colombiano del PSV. Intesa vicina con il club olandese, il giocatore ha dato disponibilità al trasferimento e si può chiudere intorno agli 11 mln più bonus e 5 anni al giocatore. La Roma insiste per Malcom e per trovare un accordo col Bordeaux che chiede 40 milioni come cifra totale. Olsen del Copenaghen resta il primo nome per il dopo Alisson. In casa Juventus, ci sono giocatori che sono sul mercato come Higuain (che interessa soprattutto a Chelsea e Milan), Pjaca (nel mirino di Sampdoria e Fiorentina), Favilli (ormai a un passo dal Genoa) e Sturaro. Vrsaljko resta la prima scelta per il ruolo di terzino dell'Inter. Gli agenti del croato – e lo stesso giocatore – spingono per la cessione ma il problema che blocca l'operazione resta il muro che il club spagnolo fa davanti alla proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter vuole aspettare ancora, contando sulla volontà del calciatore prima di virare su altri nomi come Darmian, Zappacosta e Henrichs. Sampdoria, vicino l'accordo per Defrel: prestito con diritto di riscatto da 20 milioni. Djourou ufficiale alla Spal.